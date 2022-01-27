Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 января прокомментировал содержание ответа США на предложенные Россией гарантии по безопасности. Его слова приводит РИА Новости

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты передали российской стороне официальный ответ на предложение РФ по гарантиям безопасности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал неприемлемым требование отказаться от расширения Альянса, однако заявил, что готов обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Дмитрий Дробницкий: ситуация вокруг Украины разрешится тогда, когда в США решат вопрос о власти и вопрос о деньгах © РИА Новости, Нина Зотина

«Содержание документа — там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам», — прокомментировал Лавров ответ США.

Он напомнил, что основной вопрос, который волнует Москву — это гарантии по нерасширению НАТО на восток, в ответе США, отметил министр, нет позитивной реакции на данное предложение.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что содержание документа скоро станет известным общественности, не смотря на то, что Соединенные Штаты просили не опубликовывать свой ответ.

«Потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечёт"», — сказал Лавров.

Для России, подчеркнул глава МИД, неприемлемо замалчивание Западом принципа, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

«Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО. Теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они подтверждены были в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег», — сказал он.

Лавров также заявил, что текст ответа США после межведомственного согласования будет представлен президенту РФ Владимиру Путину который и примет решение о дальнейших шагах.