«Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным — все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время», — заявил Зеленский.
Зеленский выразил соболезнования близким жертв и пообещал предоставить им помощь.
В ночь на 27 января 21-летний солдат-срочник Нацгвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на территории Южмаша в Днепре. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Он сбежал с оружием, позднее его задержали. О мотивах ничего не известно.