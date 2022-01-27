Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет тщательного расследования обстоятельств расстрела солдатом сослуживцев в Днепре 27 января. Об этом он написал в своем Telegram-канале

«Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления. Мотивы убийцы, то как такое стало возможным — все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время», — заявил Зеленский.

Зеленский выразил соболезнования близким жертв и пообещал предоставить им помощь. «Никаких отклонений»: подробности о военнослужащем, устроившем бойню в Днепре © Нацгвардія України

В ночь на 27 января 21-летний солдат-срочник Нацгвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на территории Южмаша в Днепре. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Он сбежал с оружием, позднее его задержали. О мотивах ничего не известно.