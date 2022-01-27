«По данным нашей агентурной разведки в ближайшие дни в район расположения 30-й бригады ВСУ ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала [Валерия] Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ», — сказал Филипоненко.
На днях представители Народной милиции ДНР также сообщали, что украинские военные в Донбассе готовятся к активным боевым действиям
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.