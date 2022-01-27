Киев может начать наступление после прибытия в Донбасс главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом 27 января заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, передает «Луганскинформцентр»

ВСУ готовят наступление на Донбасс - ДНР © REUTERS, Alexander Ermochenko

На днях представители Народной милиции ДНР также сообщали, что украинские военные в Донбассе готовятся к активным боевым действиям

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.