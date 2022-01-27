Верховной Раде не хватило двух голосов для увольнения главы Фонда Госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко. Трансляцию заседания парламента 27 января вел телеканал «Рада»

В ноябре прошлого года Сенниченко угодил в скандал, после того, как его обвинили в проведении фиктивного аукциона по продаже Первого киевского машиностроительного завода, который до 2018 года был известен как «Большевик». Глава ФГИУ якобы организовал торги по заниженной стоимости, ради победы в них офшорной компании «Дженерал Коммерс», которую связывают с бизнесменом Василием Хмельницким. Госбюро расследований открыло дело по данному факту и наложило арест на имущество завода. После этого Сенниченко написал заявление на увольнение, однако отказался связывать это с историей с «Большевиком».

«Большевик» не продается. Большая приватизация Зеленского забуксовала, едва начавшись © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что в Раде якобы сломались несколько пультов для голосования, а именно в ряду, где располагаются парламентарии от фракции «Батькивщина». В работе Рады объявлен перерыв для устранения неисправностей. Будут ли проводить повторное голосование пока неизвестно.