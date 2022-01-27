Украинцы в конечном счете выберут руководство, ведущее проукраинскую политику и потому настроенное на поддержание нормальных отношений с Россией. Такое мнение высказал замглавы Совебеза РФ Дмитрий Медведев в интервью СМИ 27 января

По мнению Медведева, украинцам однажды «надоест бардак в стране» и они изберут более подходящее руководство, проводящее по-настоящему проукраинскую политику. «Я в Зеленском не разочарован»: Медведев оценил работу президента Украины © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Он выразил надежду, что новые власти смогут проводить политику, направленную на нормализацию экономических отношений с Россией и достижение разумного баланса по разным вопросам, в том числе признанию Крыма.

«В мире никогда не бывало так, чтобы всегда доминировала только одна сила, а у них с 2014 года, как известно, в силу понятных причин, к власти пришли националистически окрашенные силы», — сказал Медведев.

Пока что, по словам Медведева, с нынешним руководством нет смысла вести переговоры из-за его антироссийской направленности. Он напомнил, что власти Украины приняли дискриминационные законы о коренных народах и о государственном языке, а также уклоняются от выполнения Минских соглашений по Донбассу.