Депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» массово заболевают коронавирусом. Такую информацию у себя в Facebook распространила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук 27 января

На Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. За минувшие сутки число заболевших составило 32 393, это антирекорд за все время пандемии. Срывая маски. Страны мира пересматривают подход к коронавирусу © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Не обходит стороной болезнь и депутатов Рады.

По данным Палийчук, на утро 27 января коронавирус выявлен еще у 6 депутатов.

«В итоге, по состоянию на данный момент болеет 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии», — написала она.

Тяжелая ситуация с коронавирусом складывается во многих странах. Виной тому — штамм омикрон, который является более заразным по сравнению со своими предшественниками.

Ранее стало известно, что Верховная Рада может уйти на карантин и приостановить свою работу на несколько недель в связи с заболеваемостью COVID-19, однако окончательное решение еще не принято.