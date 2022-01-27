Чтобы избежать войны, стороны должны продолжать дипломатический диалог и избегать политических спекуляций, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 27 января

«Войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», — подчеркнул Медведев. МИД России получил ответ США по гарантиям безопасности © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Он отметил, что сторонам необходимо договариваться по гарантиям безопасности.

«Это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», — перечислил Медведев.

Однако есть те, кому выгодна конфронтация, добавил политик.

Медведев привел в пример сенатора США, заявившего, что он не исключает возможности «ограниченного ядерного столкновения между Россией и США». Он указал, что подобные «маразматические» высказывания от людей во власти — это «очень печально».

Ранее, в декабре, сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер не исключил использования против России ядерного оружия в случае «вторжения на Украину».