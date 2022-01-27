Россия должна «вывести свои войска» с территории Украины, Грузии и Молдавии, заявил на брифинге 26 января генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО призвал Россию «воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики» против стран НАТО и других государств.

«Россия также должна вывести свои войска из Украины, Грузии, а также Молдавии», — заявил Столтенберг. Ответы ни о чем. Вопросы России к США и НАТО по-прежнему остаются © REUTERS, Alex Brandon

Он заявил, что войска на этих территориях размещены «без согласия стран».

НАТО считает Крым территорией Украины, Южную Осетию и Абхазию — территорией Грузии, и Приднестровье, где размещен миротворческий контингент РФ — территорией Молдавии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал смехотворным предложение министра обороны Великобритании вывести войска из Крыма.