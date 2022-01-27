Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 27 января в интервью ведущим российским СМИ, заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как тот делает то, что должен, с его уровнем подготовки

Дмитрий Медведев обнародовал документ о зверствах украинских националистов © today.org.ua

В этом же интервью он ответил на вопросы о пандемии коронавируса, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных темах.

В декабре 2019 года Медведев назвал главную задачу Зеленского. По его мнению, президент Украины должен противостоять оголтелому национализму в своей стране. Он также отмечал, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам, о мире и возобновлении торгово-экономических отношений.