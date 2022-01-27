«Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины», — сказал Медведев.
В этом же интервью он ответил на вопросы о пандемии коронавируса, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных темах.
В декабре 2019 года Медведев назвал главную задачу Зеленского. По его мнению, президент Украины должен противостоять оголтелому национализму в своей стране. Он также отмечал, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам, о мире и возобновлении торгово-экономических отношений.