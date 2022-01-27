Солдата, расстрелявшего пять человек в Днепре, задержали

21-летнего солдата Нацгвардии Артема Рябчука, который утром устроил бойню на территории Южмаша в Днепре, задержали, передают 27 января украинские СМИ

Рябчука задержали под Днепром в Краснополье — селе, находящемся в 4-5 км от проходной Южмаша. При нем был автомат Калашникова.

В ночь на 27 января он открыл огонь из автомата по сослуживцам в караульной комнате и убил пять человек, в том числе гражданскую служащую завода. Также пятеро получили ранения, они находятся в больнице, сообщается, что угрозы жизни нет. «Никаких отклонений»: подробности о военнослужащем, устроившем бойню в Днепре © Нацгвардія України

«В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос — что послужило мотивом для того, чтоб совершить столь ужасное преступление? Будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание», — написал в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко.

Ранее в Нацгвардии рассказали, что Рябчук характеризовался положительно и ни о каких инцидентах с ним в прошлом не сообщалось.