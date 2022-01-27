Сенат парламента Казахстана принял закон, исключающий пожизненное право первого президента страны Нурсултана Назарбаева возглавлять Совбез Казахстана, передает 27 января Интерфакс

Это изменение было внесено с пакетом поправок «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан». «Никуда не уезжал». Назарбаев опубликовал свое видео и назвал себя пенсионером © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«В законе "Об Ассамблее народа Казахстана" предлагается исключить пожизненное право первого президента Казахстана — елбасы возглавлять Ассамблею народа Казахстана. В законе "О Совете безопасности Республики Казахстан" предлагаются поправки по исключению пожизненного права первого президента Республики Казахстан — елбасы возглавлять Совет Безопасности и урегулированию вопросов деятельности аппарата Совета Безопасности», — отмечается в документе.

Ассамблея народа Казахстана и Совет безопасности определяют основные направления внутренней и внешней политики страны.

Ранее, во время массовых беспорядков в Казахстане, президент Касым-Жомарт Токаев возглавил Собез страны, заменив на посту экс-главу республики Нурсултана Наазарбаева. Теперь Токаев также возглавит Ассамблею народа Казахстана.