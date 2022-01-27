Это изменение было внесено с пакетом поправок «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан».
«В законе "Об Ассамблее народа Казахстана" предлагается исключить пожизненное право первого президента Казахстана — елбасы возглавлять Ассамблею народа Казахстана. В законе "О Совете безопасности Республики Казахстан" предлагаются поправки по исключению пожизненного права первого президента Республики Казахстан — елбасы возглавлять Совет Безопасности и урегулированию вопросов деятельности аппарата Совета Безопасности», — отмечается в документе.
Ассамблея народа Казахстана и Совет безопасности определяют основные направления внутренней и внешней политики страны.
Ранее, во время массовых беспорядков в Казахстане, президент Касым-Жомарт Токаев возглавил Собез страны, заменив на посту экс-главу республики Нурсултана Наазарбаева. Теперь Токаев также возглавит Ассамблею народа Казахстана.