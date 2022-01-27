Солдат, расстрелявший в Днепре сослуживцев, характеризовался положительно, сообщили в Нацгвардии изданию «Сегодня»

«Он служил в Нацгвардии с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи… Характеризовался положительно», — рассказал Музычук.

Представитель Нацгвардии добавил, что военнослужащие постоянно проходят проверки у психолога, назначение в караул — целая процедура. Пять убитых: на Южмаше срочник Нацгвардии расстрелял сослуживцев © Нацгвардія України

Ранее в Днепре на территории Южмаша солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам в караульной комнате. Пять человек погибло, в том числе гражданская служащая завода. Еще пятеро ранены. Стрелок сбежал с оружием.

Его объявили в розыск, в городе ввели полицейскую операцию «Сирена». На место происшествия выехал командующий Нацгвардии генерал-полковник Николай Балан.