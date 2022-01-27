Для недопущения вооруженного конфликта с участием Украины президенту Владимиру Зеленскому нужно быть осторожным со словами. Об этом на днях сообщил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в своем Facebook

Зеленский может разрушить страну еще до российского нападения: соцсети о захвате Харькова © Открытые источники

«Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», — отметил Мураев.

Политик оценил перспективу начала боевых действий на украинской территории как маловероятную.

«Хочу всех успокоить — войны в ближайшее время точно не будет, если наше правительство поступит правильно», — заключил экс-парламентарий.

Ранее Зеленский в интервью Washington Post заявил, что «вторжение России» может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть «оккупирован» Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова украинского лидера, заявил, что «это был просто пример, гипотетический сценарий». В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал местных жителей не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе «готовы дать отпор»

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.