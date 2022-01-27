Сообщается, что около 4 утра в караульной комнате на территории завода солдат-срочник взял автомат и начал стрелять в своих сослуживцев. Затем он сбежал.
«Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся», — сообщили в МВД.
По данным МВД, погибло 5 человек, среди погибших есть женщина, сотрудница завода Южмаш. Еще пятеро получили ранения.
В Днепре проводится спецоперация по поиску преступника.