В Днепре на территории Южного машиностроительного завода солдат-срочник начал стрельбу из автомата в караульном помещении, погибло пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД

Сообщается, что около 4 утра в караульной комнате на территории завода солдат-срочник взял автомат и начал стрелять в своих сослуживцев. Затем он сбежал. Боец Нацгвардии пытался покончить с собой в здании суда – СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся», — сообщили в МВД.

По данным МВД, погибло 5 человек, среди погибших есть женщина, сотрудница завода Южмаш. Еще пятеро получили ранения.

В Днепре проводится спецоперация по поиску преступника.