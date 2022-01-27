Официальные Лондон и Вашингтон решают собственные интересы за счет беспокойной ситуации вокруг Украины, играя в доброго и злого полицейских. Такое мнение 26 января выразил дипломат, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в эфире телеканала UkrLive

«У нас сейчас уже нет времени, к сожалению. С нами уже начали играть месяц назад… Мы играем сейчас и поддаемся позициям Лондона и Вашингтона. А они сейчас играют в одну дуду. Они работают по одному плану. США якобы хороший полицейский, то есть против войны и за "Минкс-2", а Лондон — первые, кто начал поставлять оружие. Это все большая игра и шоу, которое прописано за океаном нашими партнерами, которые нас сливают», — заявил эксперт.

США везут оружие в Киев, зная, что оно не спасет – Телиженко © argumentua.com

Ранее Телиженко отметил, что США дают Украине оружие, чтобы провоцировать беспокойство и искусственно подогревать ситуацию. Кроме того он считает, что президент США Джозеф Байден убежден, что ему выгодна эскалация конфликта вокруг Украины, чтобы отвести внимание от внутренних проблем и повысить свой рейтинг.