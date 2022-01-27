Оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG учредила в Германии дочернюю структуру Gas for Europe GmbH для немецкого участка газопровода, сообщили 26 января на сайте компании

Ранее на создании «дочки» для продолжения процедуры сертификации газопровода настоял Федеральный сетевой регулятор Германии. «Северный поток - 2»: США давят на канцлера Германии, однако Европа не готова вводить санкции против энергетического сектора России © коллаж Украина.Ру

«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы», — рассказала пресс-служба компании.

Управляющим директором компании назначен юрист Райнхард Онтид. Головной офис «дочки» Nord Stream 2 AG находится в городе Шверин.

На сайте отмечается, что компания намерена внести «надежный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и обеспечение энерготранзита в Германии».

В пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии сообщили, что сертификация «Северного потока-2» продолжится после передачи активов и проверки документации. Точные сроки не называются.