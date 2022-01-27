Ранее на создании «дочки» для продолжения процедуры сертификации газопровода настоял Федеральный сетевой регулятор Германии.

«Северный поток - 2»: США давят на канцлера Германии, однако Европа не готова вводить санкции против энергетического сектора России
«Северный поток - 2»: США давят на канцлера Германии, однако Европа не готова вводить санкции против энергетического сектора России
© коллаж Украина.Ру

«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы», — рассказала пресс-служба компании.

Управляющим директором компании назначен юрист Райнхард Онтид. Головной офис «дочки» Nord Stream 2 AG находится в городе Шверин.

На сайте отмечается, что компания намерена внести «надежный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и обеспечение энерготранзита в Германии».

В пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии сообщили, что сертификация «Северного потока-2»  продолжится после передачи активов и проверки документации. Точные сроки не называются.