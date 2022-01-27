Ранее на создании «дочки» для продолжения процедуры сертификации газопровода настоял Федеральный сетевой регулятор Германии.
«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы», — рассказала пресс-служба компании.
Управляющим директором компании назначен юрист Райнхард Онтид. Головной офис «дочки» Nord Stream 2 AG находится в городе Шверин.
На сайте отмечается, что компания намерена внести «надежный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и обеспечение энерготранзита в Германии».
В пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии сообщили, что сертификация «Северного потока-2» продолжится после передачи активов и проверки документации. Точные сроки не называются.