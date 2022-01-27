«На геополитическом уровне Украина не актуальна для американцев и соответственно американцы пытаются разными способами отказаться от этого, отказаться от ответственности за Украину. Здесь появляется Британия, которая заинтересована в использовании Украины в своих геостратегических интересах. Американцы даже в заявлениях высших чиновников и СМИ, которые волнуют украинское общество уже несколько дней, легитимизируют отказ от Украины. То есть они легитимизируют, что это зона нестабильности и скоро это не будет в зоне их ответственности, потому что им необходимо договариваться с Россией», — сказал политолог.
По его словам, Киев никак не хочет понять, что в стратегических концепциях и приоритетах России отсутствует завоевание и военное освоение Украины.
Ранее дипломат, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко отметил, что США дают Украине оружие, чтобы провоцировать беспокойство и искусственно подогревать ситуацию. Кроме того он убежден, что президент США Джозеф Байден убежден, что ему выгодна эскалация конфликта вокруг Украины, чтобы отвести внимание от внутренних проблем и повысить свой рейтинг.