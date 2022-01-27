Официальный Вашингтон старается легитимизировать отказ от Украины, чтобы она была вне зоны его ответственности. Такое мнение 26 января выразил в прямом эфире телеканала «Наш» политолог Александр Лазарев

Бондаренко ответил, чувствуют ли украинцы приближение войны © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, Киев никак не хочет понять, что в стратегических концепциях и приоритетах России отсутствует завоевание и военное освоение Украины.

Ранее дипломат, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко отметил, что США дают Украине оружие, чтобы провоцировать беспокойство и искусственно подогревать ситуацию. Кроме того он убежден, что президент США Джозеф Байден убежден, что ему выгодна эскалация конфликта вокруг Украины, чтобы отвести внимание от внутренних проблем и повысить свой рейтинг.