Риторика замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака по итогам встречи политсоветников стран «нормандской четверки» в Париже внушает осторожный оптимизм. Такое мнение 26 января выразил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала UkrLive

«Мы знаем, что они говорили почти девять часов и договорились продолжить диалог в Берлине. Я думаю, это главный вывод, о котором мы должны говорить сегодня. Все остальное, что было сказано, это уже для защиты своих позиций… Я бы сейчас удержался от оценки сказанного. Потому что это сейчас не играет абсолютно никакой роли. Очень важно, что произойдет в Берлине. Главное, чтобы в Берлине они встретились и чтобы эта встреча в принципе состоялась. Это будет означать, что за эти две недели они согласовывали то, о чем говорили сегодня. Главное, что говорили и договорились продолжать. Это внушает надежду», — заявил он.

«Это новый прорыв», продолжение следует. Чем завершились переговоры «нормандской четвёрки» © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Первая более чем за год очная встреча политсоветников всех четырех стран «нормандского формата» состоялась в среду в Париже. Последние очные переговоры политсоветников состоялись 12 января прошлого года в Берлине.

Ранее политолог Вадим Карасев заявил, что по его информации, президенты стран-участниц «нормандского формата» могут провести саммит весной текущего года.