Из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности на Украине гражданам США предлагается рассмотреть возможность отъезда из страны, говорится в заявлении на сайте посольства 26 января

«Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России… Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности», — говорится в заявлении дипмиссии. «Лучше, чем афганский вариант»: Жириновский одобрил эвакуацию дипломатов США из Киева © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ранее Госдеп «в качестве меры предосторожности» начал эвакуацию из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей дипломатов покинуть страну.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.