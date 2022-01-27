«Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах», — сказал глава МВД Денис Монастырский на встрече с представителями ветеранских организаций.
К учениям с украинцами будут привлечены специалисты Государственной службы по ЧС, Национальной полиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
В последние месяцы на Западе и в Киеве все чаще говорят о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.