Президент США Джозеф Байден убежден, что ему выгодна эскалация конфликта вокруг Украины, чтобы отвести внимание от внутренних проблем и повысить свой рейтинг. Такое мнение 26 января выразил дипломат, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в эфире телеканала UkrLive

Третьяков рассказал, как США ликвидируют пророссийских политиков Европы © REUTERS, Gleb Garanich

«У меня есть информация, что Байдена убедили в том, что ему будет выгодно иметь тут провокацию на территории Украины и иметь на Украине, как говорится, буферную зону, в которой будет вестись война или какая-то провокационная ситуация, где может быть ситуация с военными. И это для того, чтобы улучшить свой рейтинг. Нас используют и используют эту власть», — заявил он.

Также Телиженко отметил, что на Украине создаются условия, чтобы вести свою политическую игру.