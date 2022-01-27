По его мнению, США сегодня готовятся к провокации на Украине, стягивая в страну свою технику.
«У меня есть информация, что Байдена убедили в том, что ему будет выгодно иметь тут провокацию на территории Украины и иметь на Украине, как говорится, буферную зону, в которой будет вестись война или какая-то провокационная ситуация, где может быть ситуация с военными. И это для того, чтобы улучшить свой рейтинг. Нас используют и используют эту власть», — заявил он.
Также Телиженко отметил, что на Украине создаются условия, чтобы вести свою политическую игру.