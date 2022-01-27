Между Альянсом и Россией сохраняются серьезные разногласия, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 26 января, передает РИА Новости

Столтенберг подчеркнул, что в условиях сохраняющихся разногласий становится еще более важным диалог РФ и НАТО. Погребинский: Мы стали свидетелями распада НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Нам необходимо восстановить работу представительств в Москве и Брюсселе. Мы также в полной мере должны использовать существующие каналы связи между военными, для продвижения прозрачности и снижения рисков», — заявил генсек НАТО.

Он добавил, что сторонам необходимо создать и канал гражданской связи на случай экстренных ситуаций.

Ранее Столтенберг допустил увеличение военного присутствия НАТО на востоке.

26 января НАТО передало РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. НАТО предлагает обсудить снижение рисков, контроль над вооружениями восстановление работы представительства НАТО в России и России в Брюсселе.