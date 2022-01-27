Госдепартамент поставил вопрос об отъезде посла России в США Анатолия Антонова из Вашингтона, если РФ не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. Об этом 27 января сообщил сам посол на Facebook-странице ведомства

Россия предложила США пути улучшения отношений - Антонов © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Он отметил, что из посольства на днях уехала очередная группа дипломатов.

«Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», — сказал посол.

По его словам, американцы делают все, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.