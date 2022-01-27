Снять напряжение в мире может неожиданное вступление России в НАТО. Об этом заявил на днях в эфире телеканала «НАШ» бывший депутат Верховной Рады, экс-глава Интерпола Украины Кирилл Куликов

Погребинский: Мы стали свидетелями распада НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Решением всех накопившихся вопросов <…> является вступление России в НАТО. Основная задача НАТО, насколько я понимаю, в современных условиях — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и так далее», — отметил Куликов.

Экс-депутат Рады считает, что по этим вопросам Россия и члены Североатлантического альянса могут быть союзниками. При этом он назвал такой сценарий из разряда «невероятных».

Куликов призвал искать выход из сложного внешнеполитического положения невоенным путем.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.