Она отметила, что Киев начинает разбирательства на пустом месте после любой сказанной кем-либо на Западе фразы, которая его не устраивает, вместо того, чтобы пропустить это мимо ушей.
По ее мнению, это не способствует тому, чтобы на мировой арене у кого-либо было желание поддерживать позицию Украины и идти ей на встречу.
«Мы каждый раз по пустякам будем указывать руководителям наших соседей, что они не так сказали, не так посмотрели? Наш МИД выглядит как оскорбленная девица, а не действительно серьезное внешнеполитическое ведомство», — заключила юрист.