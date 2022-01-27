Заслуженный юрист Марина Ставнийчук 26 января в эфире телеканала «НАШ» заявила, что действия министерства иностранных дел Украины в настоящее время можно сравнить с поведением «обиженной девицы», поскольку дипломаты постоянно жалуются своим западным коллегам на все, что только можно

«Момент истины»: глава МИД Украины потребовал действий от ФРГ © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

По ее мнению, это не способствует тому, чтобы на мировой арене у кого-либо было желание поддерживать позицию Украины и идти ей на встречу.

«Мы каждый раз по пустякам будем указывать руководителям наших соседей, что они не так сказали, не так посмотрели? Наш МИД выглядит как оскорбленная девица, а не действительно серьезное внешнеполитическое ведомство», — заключила юрист.