Посол США Джон Салливан передал замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили 26 января в министерстве

Кулеба отреагировал на предложения США по безопасности © president.gov.ua прошла по просьбе диппредставителя Штатов.

«Глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», — сказали в ведомстве.

Госсекретарь США сообщил журналистам, что их ответ скоординирован с Украиной и европейскими союзниками.

«Я планирую поговорить с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с нашим ответом», — сказал глава Госдепа.

Он пояснил, что США не хотят обнародовать документ, чтобы оставалась возможность для конфиденциальных переговоров, и надеются, что Россия серьезно к этому отнесется.

Позднее российский посол в Брюсселе получил письменный ответ НАТО на аналогичные предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенбернг, этот документ поддержали все 30 союзников.

Комментируя переданный российской стороне документ, Столтенберг заявил, что альянс не собирается отказываться от политики открытых дверей и «уважает право каждой страны делать суверенный выбор». По данным агентства dpa, которое ссылается на источники в блоке, в ответе на предложения России «нет серьезных уступок». В частности, сообщается, что НАТО «не поддержало требование о нерасширении альянса и выводе войск из стран-членов на востоке Европы».

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом. Запад пообещал на этой неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал Лавров, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления диалога.