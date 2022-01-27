Хотя в России есть призывы к защите ЛДНР и симпатии к этим республикам, силовая составляющая России может быть задействована только в случае прямой военной агрессии Украины, заявил сенатор.
«Мы знаем, что там продолжаются периодические обстрелы, что там есть активность беспилотников и иногда гибнут люди, но говорить о том, что со дня на день начнется крупномасштабная операция Украины по захвату Донбасса, пока оснований недостаточно», — сказал Пушков.
Будущее этого вопроса будет зависеть от того, сможет ли Россия выйти на какие-то переговоры с западным альянсом, или же мы перейдем к еще большей конфронтации вокруг Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.