На текущий момент вопрос о признании ДНР/ЛНР не стоит, однако при дальнейшем развитии конфронтации с Украиной возможны различные сценарии событий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков

Хотя в России есть призывы к защите ЛДНР и симпатии к этим республикам, силовая составляющая России может быть задействована только в случае прямой военной агрессии Украины, заявил сенатор. «Объявить тотальную войну»: Пушков ответил, грозят ли России превентивные санкции © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Мы знаем, что там продолжаются периодические обстрелы, что там есть активность беспилотников и иногда гибнут люди, но говорить о том, что со дня на день начнется крупномасштабная операция Украины по захвату Донбасса, пока оснований недостаточно», — сказал Пушков.

Будущее этого вопроса будет зависеть от того, сможет ли Россия выйти на какие-то переговоры с западным альянсом, или же мы перейдем к еще большей конфронтации вокруг Украины, заключил собеседник издания.

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