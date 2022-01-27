Ранее МИД Великобритании обвинило Россию в подготовке оккупации Украины. Британцы утверждают, что пост «пророссийского президента» занял бы бывший депутат Верховной Рады и лидер партии «Наши» Евгений Мураев. Это в интервью Украина.ру прокомментировал украинский политолог Алексей Якубин

Сама по себе публикация информации о Мураеве показывает, что Великобритания пытается преподнести себя как значимый игрок без ЕС, в том числе и в вопросе Украины, заявил эксперт. Британия отправила на Украину бойцов спецназа - СМИ © Christopher Priest / flickr

«Это была попытка еще раз подчеркнуть, что Британия следит за украинскими вопросами и имеет свой голос на этот счет. После Brexit она пытается показать, что может действовать самостоятельно…Учитывая, что эта информация прошла на фоне множественных сообщений из американских СМИ, Британии тоже надо подчеркнуть, что она участвует в тех или иных процессах», — сказал Якубин.

Возможно, таким образом Британия пытается вклиниться в переговоры, которые происходят сейчас между Россией и США, полагает эксперт.

Эксперт заключил, что Лондон отыгрывает концепцию Global Britain, усиливая свои позиции.

Полностью интервью можно прочитать здесь.