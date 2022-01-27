Ранее МИД Великобритании обвинило Россию в подготовке оккупации Украины, а также опубликовало список вероятного нового правительства страны. Об активности Лондона на украинском направлении и в постсоветском пространстве рассказал в интервью Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

США уходят из Европы и на замену им приходят британцы, заявил эксперт. Великобритания пытается выстроить ось «Лондон-Анкара», нанизав на эту ось страны Восточной Европы. Британия и Украина - сёстры по «газовому несчастью», Землянский объяснил почему так

«(Страны Балтии и Восточной Европы) понимают, что если гибридное столкновение и будет, то оно произойдет между Россией и Британией, а не между Россией и США, поскольку британские интересы очень циничны, очень далекоидущи и сталкиваются с интересами России в регионе. Им хватает наглости. Они более активны и более безбашенны, чем американцы», — сказал Бондаренко.

Собеседник издания добавил, что министр иностранных дел Британии на прошлой неделе озвучил идею создания тройственного союза Лондон, Киев, Варшава, назвав эту идею показательной.

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