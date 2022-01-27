Эксперт отметил, что основное противостояние в мире происходит не между Россией и США, а между США и Китаем. Этим ситуативно пользуется Великобритания, пытающаяся выстроить ось «Лондон-Анкара», или тройственный союз Лондон-Киев-Варшава.
Обстановка на геополитической карте мира указывает на то, что следует ожидать нового витка эскалации, уверен собеседник издания.
«Может быть все, что угодно. Скорее всего, на каком-то этапе начнется постепенный спад истерии. Но поскольку основные вопросы не будут решены, то где-то осенью мы увидим новый всплеск истерии. Мы же уже наблюдали один виток в апреле», — сказал Бондаренко.
Хочется надеяться, что мир удержится на гране войны и не перейдёт за эту грань, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.