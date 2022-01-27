Эксперты расходятся во мнениях, чем завершится эскалация мировой обстановки, связанная с Украиной. Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко считает, что нового витка кризиса стоит ожидать уже этой осенью. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт отметил, что основное противостояние в мире происходит не между Россией и США, а между США и Китаем. Этим ситуативно пользуется Великобритания, пытающаяся выстроить ось «Лондон-Анкара», или тройственный союз Лондон-Киев-Варшава. Бондаренко назвал три цели Лондона на Украине © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

Обстановка на геополитической карте мира указывает на то, что следует ожидать нового витка эскалации, уверен собеседник издания.

«Может быть все, что угодно. Скорее всего, на каком-то этапе начнется постепенный спад истерии. Но поскольку основные вопросы не будут решены, то где-то осенью мы увидим новый всплеск истерии. Мы же уже наблюдали один виток в апреле», — сказал Бондаренко.

Хочется надеяться, что мир удержится на гране войны и не перейдёт за эту грань, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.