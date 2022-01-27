Внутри Украины не наблюдается предвоенного ажиотажа: люди не закупаются предметами первой необходимости. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Ранее в понедельник, 24 января прошло внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины нет никаких поводов для паники в связи с возможным «вторжением» России. Украина переживает эпоху страха – Бортник © Facebook, Ruslan Bortnik

«В 2014-15 году, когда выступал Турчинов и говорил, что завтра будет нападение, тогда народ бежал покупать спички и консервы. Сейчас такого ажиотажа я не вижу…Конечно, присутствует некоторая нервозность. Люди спрашивают друг у друга: «Ну ты как, веришь/не веришь, будет/не будет, есть ли какая-то информация?», как будто Путин кому-то позвонит и расскажет о своих планах.», — сказал Бондаренко.

Ранее в интервью Украина.ру политолог Василь Вакаров заявил, что ни в одном из социологических срезов Украины нет никакой истерики по поводу вторжения России.

Полностью интервью можно прочитать здесь.