Ранее ряд экспертов высказывался, что США по результатам закрытых переговоров с Россией пытаются склонить Украину к исполнению Минских соглашений. Это в интервью Украина.ру прокомментировал политолог Кирилл Молчанов

Эксперт призывает не преувеличивать роль США в управлении украинскими процессами и указал, что украинская сторона научилась саботировать требования Запада. Молчанов: на Украине понимают, что Запад её «кинул» © president.gov.ua

«Ну приехал Блинкен к Зеленскому, так украинская сторона рассказала, что нечего на нас давить. Украинская сторона научилась, несмотря на внешнее давление, саботировать требования и пожелания западных партнеров и по ситуацию на Донбассе, и по антикоррупционному законодательству, и по требованиям МВФ», — сказал Молчанов.

Даже если Россия и США о чем-то договорятся, вряд ли это повлияет на нынешнее руководство Украины. Возможно, они повлияют на следующее, но и в этом случае могут возникнуть проблемы, заключил эксперт.

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