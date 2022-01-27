Эксперт призывает не преувеличивать роль США в управлении украинскими процессами и указал, что украинская сторона научилась саботировать требования Запада.
«Ну приехал Блинкен к Зеленскому, так украинская сторона рассказала, что нечего на нас давить. Украинская сторона научилась, несмотря на внешнее давление, саботировать требования и пожелания западных партнеров и по ситуацию на Донбассе, и по антикоррупционному законодательству, и по требованиям МВФ», — сказал Молчанов.
Даже если Россия и США о чем-то договорятся, вряд ли это повлияет на нынешнее руководство Украины. Возможно, они повлияют на следующее, но и в этом случае могут возникнуть проблемы, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.