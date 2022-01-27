Ранее кабинет министров Украины отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, противоречащий Минским соглашениям. Это в интервью Украина.ру прокомментировал украинский политолог Кирилл Молчанов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что отзыв законопроекта произошёл не по требованию Москвы. Золотарёв объяснил, зачем Байдену нужны Минские соглашения © REUTERS, Kevin Lamarque

«Это банально связано с тем, что у Ермака завтра встреча советников Нормандской четверки. Насколько мне известно, одним из условий встречи с российской стороной было хотя бы формальное следование курсу на реализацию «Минска», а этот закон прямо противоречит Минским соглашениям. Там нет ничего про особенности местного самоуправления и про амнистию, тем самым он эти договоренности дезавуирует», — сказал Молчанов.

Законопроект отозвали формально, чтобы показать, что Украина делает встречные шаги. Но это не означает, что после отзыва этого законопроекта сразу внесут законопроект о выборах в Донбассе, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.