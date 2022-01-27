В Венесуэле живут миллионы людей, которые приветствовали бы размещение российских войск в своей стране. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный в Латинской Америке военный корреспондент и ветеран международной журналистики Вальтер Мартинес

Размещение российских военных должно происходить со строгим соблюдением суверенитета Венесуэлы, подчеркнул эксперт. Вальтер Мартинес: Запад использовал внутренние противоречия для развала СССР © commons.wikimedia.org, Ricardo Patiño «Сторонники президента Николаса Мадуро будут согласны на развёртывание российских войск или, если угодно, на «военную базу», на условиях соблюдения конституции республики. Миллионы сторонников бывшего президента Уго Чавеса (не все из которых поддерживают Мадуро), тоже будут согласны», — сказал Мартинес. Противниками размещения российских войск могут являться проамериканские представители правой оппозиции, заключил эксперт. Полностью интервью можно прочитать здесь.