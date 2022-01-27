Размещение российских военных должно происходить со строгим соблюдением суверенитета Венесуэлы, подчеркнул эксперт.
«Сторонники президента Николаса Мадуро будут согласны на развёртывание российских войск или, если угодно, на «военную базу», на условиях соблюдения конституции республики. Миллионы сторонников бывшего президента Уго Чавеса (не все из которых поддерживают Мадуро), тоже будут согласны», — сказал Мартинес.
Противниками размещения российских войск могут являться проамериканские представители правой оппозиции, заключил эксперт.
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