Россия установила устойчивый контроль над ситуацией в Белоруссии, уверен эксперт.
«Внутренний кризис в Белоруссии практически преодолен. Во всяком случае, во всех своих внешних проявлениях. Правящий класс там консолидирован. Это не значит, что у Лукашенко все хорошо, но ситуация находится под его контролем, хотя и с помощью России. Наконец-то в Минске поняли, что в игре с США и Евросоюзом ничего поймать невозможно, кроме попадания под их контроль», — сказал Третьяков.
Российское руководство увязло по инициативе Запада в коллизиях с глобальной безопасностью и продвижением НАТО на Восток. Если стороны — Россия и США — договорятся, то другие игроки будут вынуждены действовать в соответствии с этими реалиями, подчеркнул эксперт.
В этой ситуации главный игрок Россия, а не Белоруссия, и роль средних и малых стран в противостоянии с Америкой ничего не решает и не определяет: главная ось противоречий и возможного выхода из кризиса находится между Москвой и Вашингтоном, заключил Третьяков.
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