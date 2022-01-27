Россия является одним из трёх (США, Китай) субъектов мировой политики. Малые и средние страны, в том числе постсоветского пространства, в конфликтных отношениях Россия-США играют лишь опосредованную роль. Об этом в интервью Украина.ру рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков

Россия установила устойчивый контроль над ситуацией в Белоруссии, уверен эксперт. «Как черт ладана»: Третьяков сравнил Трампа и Байдена © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Внутренний кризис в Белоруссии практически преодолен. Во всяком случае, во всех своих внешних проявлениях. Правящий класс там консолидирован. Это не значит, что у Лукашенко все хорошо, но ситуация находится под его контролем, хотя и с помощью России. Наконец-то в Минске поняли, что в игре с США и Евросоюзом ничего поймать невозможно, кроме попадания под их контроль», — сказал Третьяков.

Российское руководство увязло по инициативе Запада в коллизиях с глобальной безопасностью и продвижением НАТО на Восток. Если стороны — Россия и США — договорятся, то другие игроки будут вынуждены действовать в соответствии с этими реалиями, подчеркнул эксперт.

В этой ситуации главный игрок Россия, а не Белоруссия, и роль средних и малых стран в противостоянии с Америкой ничего не решает и не определяет: главная ось противоречий и возможного выхода из кризиса находится между Москвой и Вашингтоном, заключил Третьяков.

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