Сценарий цветных революций, которые США устраивали в странах третьего мира, в Европе не применим, но Вашингтон может точечно устранять неугодных себе политиков, отметил эксперт.
«У американцев достаточно рычагов влияния на политический класс почти всех европейских стран. Устранить неугодного политика или его администрацию они могут в любой европейской стране, что периодически демонстрируют. Как пример — история немецкого адмирала, который произнес слова, несколько расходящиеся с официальной линией США и вроде бы своего правительства, за что его моментально отправили в отставку», — сказал Третьяков.
Европа в этой ситуации выглядит не как субъект международной политики, а как ее объект. Внутри конфликта между США и Россией она самостоятельной роли не играет. Даже в случае защиты своих прямых экономических интересов — запуска "Северного потока-2" Германия не может ничего сделать два года, подчеркнул собеседник издания.
Все это означает подчиненность европейских политиков американским, заключил Третьяков.
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