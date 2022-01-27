У Америки достаточно рычагов влияния, чтобы отстранить от власти в Европе тех, кто выступает за конструктивные отношения с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков

Сценарий цветных революций, которые США устраивали в странах третьего мира, в Европе не применим, но Вашингтон может точечно устранять неугодных себе политиков, отметил эксперт. Европа может остаться без газа. Судьба континента зависит от погоды и решений Путина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У американцев достаточно рычагов влияния на политический класс почти всех европейских стран. Устранить неугодного политика или его администрацию они могут в любой европейской стране, что периодически демонстрируют. Как пример — история немецкого адмирала, который произнес слова, несколько расходящиеся с официальной линией США и вроде бы своего правительства, за что его моментально отправили в отставку», — сказал Третьяков.

Европа в этой ситуации выглядит не как субъект международной политики, а как ее объект. Внутри конфликта между США и Россией она самостоятельной роли не играет. Даже в случае защиты своих прямых экономических интересов — запуска "Северного потока-2" Германия не может ничего сделать два года, подчеркнул собеседник издания.

Все это означает подчиненность европейских политиков американским, заключил Третьяков.

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