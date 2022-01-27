В Казахстане есть радикалы и маргинальные элементы, которые присоединились к этим акциям протеста и устроили массовые погромы, но большинство казахстанцев — нормальные люди, которые хотят трудиться, которые хотят и могут жить лучше, чем живут сейчас, уверен эксперт.
«На коммерческой основе, после случившегося, после многочисленных забастовок прошлого года, очень сложно будет получить какие-то инвестиции. Вне страны очень многие считают, что экономика Казахстана и политическая система — в глубоком кризисе», — указал Мендкович.
Поэтому для дальнейшего развития Казахстану потребуется помощь, сотрудничество евразийских союзников. Это должно означать пересмотр политических приоритетов, отказ от так называемой многовекторности и переход к более реалистичной внешней политике, основанной на четком понимании, кто друг, кто враг. Кто оказался рядом и помог в трудную минуту, а кто пытался прикончить, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.