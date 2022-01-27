Нельзя осуждать самую идею выходить на протесты для того, чтобы выразить недовольство происходящим в стране. Тем более, власть в Казахстане допускала очень серьезные ошибки, в том числе, благодаря этому и стало возможно это развитие событий. Об этом рассказал глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Поэтому протест, высказывание возражений, критика, даже попытка как-то эволюционно сменить правительство — это здравые действия. Но то, что произошло — это погромы и попытка цветной революции, это не имеет никакого отношения к политическому процессу. Это во многом справедливо Токаев охарактеризовал как внешнюю агрессию. Политический кризис, инспирированный извне», — указал Мендкович.

И все же, при всех проблемах Казахстана, там есть определенный внутриполитический компромисс, есть институты, которые пользуются тем или иным доверием общества, потому будущее у республики есть, заключил собеседник издания.

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