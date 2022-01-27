Эвакуация дипломатов западных стран с Украины является показателем паники, царящей в высших эшелонах НАТО. В то же время, Германия вовсе не разделяет позиции англосаксов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный политолог Михаил Погребинский

Эвакуация дипломатов США с Украины является следствием паники англосаксов и непонимания дальнейших шагов Владимира Путина на украинском направлении, убеждён эксперт. В то же время, Погребинский отмечает, что европейские функционеры в лице начальника международных дел ЕС Жозепа Борреля стоят на иных позициях — Боррель заявил, что оснований для эвакуации европейских дипломатов нет. Джонсон признал неготовность НАТО отправлять войска на Украину © REUTERS, John Sibley

«Но мало того — немцы вообще говорят, что не разделяют сегодняшнюю позицию англосаксов. И это я бы сказал, позиция отличается от той, которую демонстрировала Меркель. Новый канцлер, Шольц, вообще говорит Байдену: «я занят». Ему говорят «мы ждем, приезжайте», а он говорит "я занят, в ближайшее время не прилечу"», — рассказал Погребинский.

Свидетельством непреодолимых противоречий в НАТО и его фактического распада эксперт также называет создание военного блока AUKUS (Британия, Австралия, США): это означает, что англосаксы больше не рассчитывают на европейцев в реализации своего плана.

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