Эвакуация дипломатов США с Украины является следствием паники англосаксов и непонимания дальнейших шагов Владимира Путина на украинском направлении, убеждён эксперт. В то же время, Погребинский отмечает, что европейские функционеры в лице начальника международных дел ЕС Жозепа Борреля стоят на иных позициях — Боррель заявил, что оснований для эвакуации европейских дипломатов нет.
«Но мало того — немцы вообще говорят, что не разделяют сегодняшнюю позицию англосаксов. И это я бы сказал, позиция отличается от той, которую демонстрировала Меркель. Новый канцлер, Шольц, вообще говорит Байдену: «я занят». Ему говорят «мы ждем, приезжайте», а он говорит "я занят, в ближайшее время не прилечу"», — рассказал Погребинский.
Свидетельством непреодолимых противоречий в НАТО и его фактического распада эксперт также называет создание военного блока AUKUS (Британия, Австралия, США): это означает, что англосаксы больше не рассчитывают на европейцев в реализации своего плана.
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