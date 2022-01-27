Внутри Украины наблюдается абсолютное спокойствие по поводу вероятного "вторжения российских войск" - в него попросту никто не верит. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украино-российский политолог Василь Вакаров

Ранее в понедельник, 24 января прошло внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины нет никаких поводов для паники в связи с возможным «вторжением» России. Украина стала трофейной страной – Ермолаев © AP, Petr David Josek

«Да потому что внутри Украины, в украинском обществе наблюдается абсолютное спокойствие. Мы давно уже живём в ситуации конфликта, мы понимаем, что потеряли Крым. Мы понимаем, что у нас конфликт на Донбассе, это тяжёлая ситуация, очень сложная, плохая, но мы в этом живём…Можно по-разному описать это всё, но граждане Украины не понимают, не видят, не чувствуют угрозы нападения со стороны России. Вот хоть убейте меня!», — сказал Вакаров.

Ни в одном из социологических срезов Украины нет никакой истерики по поводу вторжения России, заявил эксперт. В этом контексте украинцев особенно шокируют действия западных стран по эвакуации дипломатов из Киева, заключил Вакаров.

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