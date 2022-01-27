Самочувствие жителей Казахстана после январских погромов во многом зависит от города, потому что Алма-Аты был фактически разрушен радикалами. Об этом рассказал глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Разграблена большая часть бизнес-учреждений, подожжены многие административные учреждения, очень много жертв среди мирного населения. В том числе, убитых в ходе разбойных нападений этими радикалами из числа протестующих, указал эксперт.

Можно сказать, что общество в стране испугано, даже те, кто был противниками власти и первоначально выходил на акции, увидели, насколько большая проблема возникла, потому что события 4-6 января показали, что силовые структуры обеспечить безопасность не могут, уточнил политолог.

«Государственный аппарат оказался парализован и дезориентирован. Индивид — оказался наедине с толпой погромщиков. Это очень многих напугало и отрезвило во многом тех, кто изначально поддерживал беспорядки. Ведь была масса случаев, те, кто поддерживал те же самые выступления в Алма-Аты, были ограблены сами, несмотря на все сочувствие этому протесту», — констатировал Мендкович.

Протест, высказывание возражений, критика, даже попытка как-то эволюционно сменить правительство — это здравые действия. Но то, что произошло — это погромы и попытка цветной революции, это не имеет никакого отношения к политическому процессу, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.