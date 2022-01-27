Ранее был в одном из районов Алма-Аты был введен режим контртеррористической операции, уже задержаны пять участников нападений на государственные органы.
Разграблена большая часть бизнес-учреждений, подожжены многие административные учреждения, очень много жертв среди мирного населения. В том числе, убитых в ходе разбойных нападений этими радикалами из числа протестующих, указал эксперт.
Можно сказать, что общество в стране испугано, даже те, кто был противниками власти и первоначально выходил на акции, увидели, насколько большая проблема возникла, потому что события 4-6 января показали, что силовые структуры обеспечить безопасность не могут, уточнил политолог.
«Государственный аппарат оказался парализован и дезориентирован. Индивид — оказался наедине с толпой погромщиков. Это очень многих напугало и отрезвило во многом тех, кто изначально поддерживал беспорядки. Ведь была масса случаев, те, кто поддерживал те же самые выступления в Алма-Аты, были ограблены сами, несмотря на все сочувствие этому протесту», — констатировал Мендкович.
Протест, высказывание возражений, критика, даже попытка как-то эволюционно сменить правительство — это здравые действия. Но то, что произошло — это погромы и попытка цветной революции, это не имеет никакого отношения к политическому процессу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.