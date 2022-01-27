Анализ показывает, что превентивные экономические и политические санкции Запада против России маловероятны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

На введении санкций против России настаивают лишь некоторые политические силы в США и восточноевропейские члены НАТО, но в большей части западного мира существует консенсус, что подобные меры приняты не будут, подчеркнул сенатор. Скандальный кандидат в президенты Франции предложил отменить санкции против РФ © AP, Rafael Yaghobzadeh

На это существует две причины, заявил Пушков.

«Во-первых, санкции имеют смысл только тогда, когда они являются угрозой. Когда они уже приняты, они уже не являются угрозой для второй стороны, они становятся реальностью…Если вы и так находитесь под санкциями, какой вам смысл сдерживать себя? Вы уже можете позволить себе любые действия;

Второй мотив состоит в том, что если США задействуют санкции вроде отключения России от SWIFT, прекращения операций с российским госдолгом и применят меры против долларовых операций российских банков…они лишатся каких-либо других рычагов воздействия на Российскую Федерацию и ее политику», — рассказал сенатор.

Введение подобных превентивных санкций — это самые крайние меры, и означают объявление тотальной экономической и политической войны России. О том, что санкции такого характера не будут применены, знают и в Киеве, заключил эксперт.

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