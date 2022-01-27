Ранее был в одном из районов Алма-Аты был введен режим контртеррористической операции, уже задержаны пять участников нападений на государственные органы.
Тем не менее, еще очень много сил и времени потребуется на ликвидацию ячеек, потому что не менее двух тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе, со складов МВД, ушло в неизвестные руки в ходе беспорядков, уточнил эксперт.
«Все это показывает, наравне с самим ходом беспорядка, который очень долго не удавалось подавить или хоть как-то канализировать, что силовые структуры в Казахстане очень слабые. Несмотря на то, что в них вкладывались очень большие средства, несмотря на то, что для их тренировки привлекались западные советники, и Казахстан даже вовлекался ими в некоторые зарубежные миротворческие миссии, факт оказался фактом. Силовики оказались небоеспособны в условиях цветной революции», — указал Мендкович.
Как будет действовать правительство в новых условиях — не очень понятно, но из этого кризиса должны быть сделаны определенные выводы, нужно ликвидировать проамериканскую партию во власти, в том числе, занимавшую некоторые министерские кабинеты. И должен быть начат пересмотр политики, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.