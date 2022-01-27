Кроме того, речь идет о достаточно низком профессионализме силовых структур, это очень ярко показывает недавний эпизод с киргизским пианистом, когда человека задержали уже после беспорядков и объявили безработным, которого якобы за двести долларов подговорили участвовать в беспорядках, привел пример эксперт.
«Судя по всему, эти показания были получены под давлением, и здесь речь идет не только о том, что это является преступлением, но и о том, что спецслужбы Казахстана, получая подобные фиктивные признания, не удосужились выяснить, кто реально сидит перед ними. Потому что это достаточно публичный и известный человек. Просто поискав его имя и фамилию в сети, можно было узнать, что он очень известный в Кыргызстане джазмен», — указал Мендкович.
Все это показывает, наравне с самим ходом беспорядка, который очень долго не удавалось подавить или хоть как-то канализировать, что силовые структуры в Казахстане очень слабые. Несмотря на то, что в них вкладывались очень большие средства, несмотря на то, что для их тренировки привлекались западные советники, и Казахстан даже вовлекался ими в некоторые зарубежные миротворческие миссии, факт оказался фактом. Силовики оказались небоеспособны в условиях цветной революции, подчеркнул политолог.
Во многом это повторяет известный нам афганский опыт, где двадцать лет американцы строили армию, и ничего не построили, сетует специалист.
В данном случае Казахстан к счастью, частично пользовался российской поддержкой, поэтому оказался даже несколько более боеспособен, чем их афганские коллеги, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.