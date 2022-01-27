Происходящие аресты в силовых структурах Казахстана, в том числе, по прямым обвинениям в измене, указывают на то, что в заговор, помимо контролируемых США партий, были вовлечены некоторые казахские силовики. Об этом рассказал глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Судя по всему, эти показания были получены под давлением, и здесь речь идет не только о том, что это является преступлением, но и о том, что спецслужбы Казахстана, получая подобные фиктивные признания, не удосужились выяснить, кто реально сидит перед ними. Потому что это достаточно публичный и известный человек. Просто поискав его имя и фамилию в сети, можно было узнать, что он очень известный в Кыргызстане джазмен», — указал Мендкович.

Все это показывает, наравне с самим ходом беспорядка, который очень долго не удавалось подавить или хоть как-то канализировать, что силовые структуры в Казахстане очень слабые. Несмотря на то, что в них вкладывались очень большие средства, несмотря на то, что для их тренировки привлекались западные советники, и Казахстан даже вовлекался ими в некоторые зарубежные миротворческие миссии, факт оказался фактом. Силовики оказались небоеспособны в условиях цветной революции, подчеркнул политолог.

Во многом это повторяет известный нам афганский опыт, где двадцать лет американцы строили армию, и ничего не построили, сетует специалист.

В данном случае Казахстан к счастью, частично пользовался российской поддержкой, поэтому оказался даже несколько более боеспособен, чем их афганские коллеги, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.