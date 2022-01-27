По последним социологическим данным, опубликованным КМИС, рейтинг экс-президента Петра Порошенко вплотную приблизился к продолжающему падение рейтингу нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Зеленский рискует потерять и нынешние позиции, уверен политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт подчёркивает, что данным КМИС можно доверять: Зеленский действительно стремительно теряет позиции в украинском обществе. «Зеленский устал». Эксперты в Киеве предупредили о суровых временах © пресс-служба президента Украины

«Это объективные данные. Тарифы растут, цены на продукты растут колоссальными темпами, постоянно ведется разговоры, что Путин вот-то нападет. Но главное, что Зеленский не выполнил ключевые положения своей предвыборной программы. Он обещал посадки — посадок нет. Он обещал конец эпохи бедности — она только усугубилась. Он обещал прекратить конфликт в Донбассе — а он только разгорается», — заявил Молчанов.

Главный враг Зеленского — не Порошенко, а его предвыборные обещания, подчеркнул эксперт.

Если Зеленский ничего не перестроит в своей политике, его рейтинг продолжит падение, и падение до 23,5% не будет пределом. Молчанов напомнил о каденции Виктора Ющенко, который закончил свой президентский срок с рейтингом в 5%, хотя начинал его с внушительными 50% рейтинга.

Полностью интервью можно прочитать здесь.