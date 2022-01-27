Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал объяснений от казахстанской власти, почему не позвали силы ОДКБ, так как на его взгляд, она могла бы сама справиться с беспорядками.
Эксперт отметил, что совпадения уж очень многозначительные, особенно на фоне прямого американского следа в организации беспорядков.
Что касается заявлений Блинкена, это довольно примитивная пропаганда и попытка сделать Казахстан «сам виноватым» в агрессии, которая против него была совершена, подчеркнул политолог.
«Это, к сожалению, тактика, которая зачастую применяется криминальными элементами, после неудачного посягательств. Очень жаль, что подобные методы, приемы, становятся органичной частью международной политики», — указал Мендкович.
Для дальнейшего развития Казахстану потребуется помощь, сотрудничество евразийских союзников, это должно означать пересмотр политических приоритетов, отказ от так называемой многовекторности и переход к более реалистичной внешней политике, основанной на четком понимании, кто друг, кто враг, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.