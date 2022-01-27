Определенную роль в беспорядках в Казахстане играли спецслужбы США и Великобритании. Об этом свидетельствует то, какие организации были исполнителями этой попытки цветной революции. Об этом рассказал глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Эти три организации участвовали в беспорядках. Очень многие представители этих групп имели тесные контакты со спецслужбами Великобритании и США. Судя по имеющимся материалам, группировка «Оян, Казахстан», фактически создавалась под прямым контролем оперативников ЦРУ», — указал Мендкович.

Базу цветной революции составляли вполне нейтральные социальные протесты против резкого скачка цен на газ, но буквально через пару дней эту протестную волну попытались оседлать представители контролируемых Западом политических группировок, которые вначале трансформировали протест в политические акции по всей стране, а затем устроили кровавое преступление в Алма-Ате, фактически разграбив город, уточнил политолог.

Они попытались создать вооруженные отряды, чтобы затем начать гражданскую войну в Казахстане, ситуация должна развиваться по ливийскому сценарию, но, к большому счастью этих трагических событий в Казахстане удалось избежать, в том числе, благодаря поддержке ОДКБ, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.