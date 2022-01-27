Экстренное заседание СНБО завершилось без принятия каких-либо решений. Эксперт полагает, что оно было созвано для предотвращения информационной паники по поводу "российского вторжения" на Украину.
«Наши западные партнеры нагнетают ее каждый день, началась эвакуация сотрудников посольств, каждый день пишутся статьи, говорится, что Путин нападет не то 24 числа, не то после олимпиады. В Офисе президента стали догадываться, что это какая-то геополитическая игра между Россией и Западом, в которой Украина может стать пушечным мясом, разменной монетой или полем битвы», — сказал Молчанов.
До президента Владимира Зеленского "дошло", что истерия вокруг "российского вторжения" не играет на руку ни лично ему, ни Украине. Киевским властям выгодна лишь управляемая, небольшая эскалация конфликта в Донбассе, но никак не полномасштабная война, заключил эксперт.
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