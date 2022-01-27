В понедельник, 24 января прошло внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины нет никаких поводов для паники в связи с возможным «вторжением» России. Это прокомментировал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Экстренное заседание СНБО завершилось без принятия каких-либо решений. Эксперт полагает, что оно было созвано для предотвращения информационной паники по поводу "российского вторжения" на Украину. Зеленский не репрессирует Мураева из-за боязни паники среди украинцев © president.gov.ua

«Наши западные партнеры нагнетают ее каждый день, началась эвакуация сотрудников посольств, каждый день пишутся статьи, говорится, что Путин нападет не то 24 числа, не то после олимпиады. В Офисе президента стали догадываться, что это какая-то геополитическая игра между Россией и Западом, в которой Украина может стать пушечным мясом, разменной монетой или полем битвы», — сказал Молчанов.

До президента Владимира Зеленского "дошло", что истерия вокруг "российского вторжения" не играет на руку ни лично ему, ни Украине. Киевским властям выгодна лишь управляемая, небольшая эскалация конфликта в Донбассе, но никак не полномасштабная война, заключил эксперт.

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