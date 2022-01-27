Умение вовремя выступить в роли жертвы и напомнить о временах своего правления может гарантировать экс-президенту Петру Порошенко победу над Владимиром Зеленским на грядущих президентских выборах. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Власть проявила полную импотенцию, не осуществив арест Порошенко, а также в пользу экс-президента, как ни странно, выступают достижения его президентского срока, отметил Молчанов. Порошенко оговорился и раскрыл истинные цели своей партии - видео © REUTERS, Gleb Garanich

«Наконец, Порошенко уже был президентом, и если сравнивать его каденцию с каденцией Зеленского, то избиратель понимает, что при Порошенко уже не была такая бедная жизнь, как при Зеленском», — заявил собеседник издания.

Если сравнивать Порошенко и Зеленского по принципу меньшего из зол, то если бы выборы были проведены завтра, Порошенко мог бы на них победить, несмотря на народную ненависть, заключил Молчанов.

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