Власть проявила полную импотенцию, не осуществив арест Порошенко, а также в пользу экс-президента, как ни странно, выступают достижения его президентского срока, отметил Молчанов.
«Наконец, Порошенко уже был президентом, и если сравнивать его каденцию с каденцией Зеленского, то избиратель понимает, что при Порошенко уже не была такая бедная жизнь, как при Зеленском», — заявил собеседник издания.
Если сравнивать Порошенко и Зеленского по принципу меньшего из зол, то если бы выборы были проведены завтра, Порошенко мог бы на них победить, несмотря на народную ненависть, заключил Молчанов.
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