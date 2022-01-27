Проблема демографического баланса — это проблема развития экономики. И расчёты развития Украины бьются с идеями западных кураторов превратить Украину в типично аграрную страну, ликвидировав в ней всякую научно-промышленный и оборонный комплекс. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Николай Азаров: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«И все эти лицемерные стоны по поводу голодоморов и геноцидов, они сейчас меня возмущают как никогда. Потому что — да, был голод в 1932-33 году, но уже в 1937-38 годах Украина превзошла население 32-33 года на четыре миллиона человек. То есть, было 32 миллиона, стало 36 миллионов. Это — всем брехунам и крикунам, которые эксплуатируют тему голода, потому что… Никакого голодомора, геноцида — тем более не было, а было бедствие, которое поразило многие регионы Советского Союза, и не только Советского Союза. Но, тем не менее, эта беда не носила такого масштаба, который она носит сейчас», — указал Азаров.

Сейчас мы имеем, в лучшем случае около 30 миллионов населения, а через достаточно небольшой промежуток времени Украина может скатиться по числу жителей до уровня абсолютно небольшой страны. Это беда, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.